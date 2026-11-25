Транзитные автомобили, следующие через Сарыагаш в сторону Узбекистана и обратно, смогут объезжать город по новой четырехполосной трассе. На строительстве дороги уже выполнили 4,1 млн кубометров земляных работ, передает BAQ.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Протяженность объездной дороги составит 102,6 километра. Трассу строят по высшей технической категории I-а, предусматривающей четыре полосы движения.

Строительство разделили на два участка. Сейчас на объекте работают 594 человека и 393 единицы специальной техники. На протяжении 69 километров уже сняли плодородный слой почвы и построили 48 водопропускных труб.

37 мостов и восемь развязок

Масштаб проекта не ограничивается укладкой асфальта. Вдоль новой трассы предстоит построить:

восемь транспортных развязок ;

шесть путепроводов ;

37 мостов ;

190 водопропускных труб.

Сейчас специалисты определяют места для разработки карьеров, готовят асфальтобетонный завод, обустраивают производственные базы и вахтовые городки.

Что изменится для жителей Сарыагаша

С появлением объездной дороги транзитный транспорт уйдет с городских улиц. Это позволит снизить нагрузку на дорожную сеть Сарыагаша, сократить время в пути и повысить безопасность движения.

Новая трасса имеет значение и для международных перевозок. Она должна упростить движение грузового транспорта между Казахстаном и Узбекистаном, увеличив пропускную способность этого направления.

На данный момент проектные работы выполнены на 75%. Срок завершения строительства в «КазАвтоЖоле» не уточнили.