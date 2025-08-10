В провинции Гуандун на юге Китая за период с 3 по 9 августа зарегистрировано 1 387 новых случаев заражения вирусом чикунгунья. Об этом сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает BAQ.KZ.

Больше всего заболевших - 1 212 человек - выявлено в городе Фошань, который стал эпицентром вспышки еще в начале июля. Еще 103 случая зафиксированы в административном центре провинции Гуанчжоу.

В регионе усилены профилактические меры: проводится целенаправленное уничтожение комаров-переносчиков вируса и санитарная обработка территорий.

Напомним, вспышка чикунгунья началась в Гуандуне в июле, в условиях жаркой и влажной погоды, способствующей активному размножению комаров. Общее число зарегистрированных случаев на юге Китая превысило 8 000. Кроме того, выявлено более 100 случаев лихорадки денге. Инфицированные есть также в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах. Большинство пациентов перенесли заболевание в легкой форме.