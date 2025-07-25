На юге пыльная буря, на севере ливни: подробный прогноз на 26–28 июля
В некоторых регионах ожидаются град и шквальный ветер.
Сегодня, 14:46
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Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
101Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 июля 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.
Синоптическую ситуацию над Казахстаном в ближайшие дни сформирует циклон, с которым ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, в центре республики - сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
Значительных изменений в температурном фоне не ожидаются, на востоке, юго-востоке сохраняется очень сильная жара до 42 градусов.
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