Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 июля 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.

Синоптическую ситуацию над Казахстаном в ближайшие дни сформирует циклон, с которым ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, в центре республики - сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидаются, на востоке, юго-востоке сохраняется очень сильная жара до 42 градусов.