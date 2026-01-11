Боевики на юге Таиланда привели в действие взрывные устройства и совершили поджоги на 11 автозаправочных станциях нефтегазовой компании PTT, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил телеканал One 31.

Серия скоординированных взрывов и поджогов произошла 11 января в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла.

Известно об одном пострадавшем полицейском. Экстренные службы приступили к устранению последствий атак, а силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. Местные власти начали расследование нападений.