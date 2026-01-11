На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станций
Известно об одном пострадавшем полицейском.
Сегодня, 16:12
Боевики на юге Таиланда привели в действие взрывные устройства и совершили поджоги на 11 автозаправочных станциях нефтегазовой компании PTT, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщил телеканал One 31.
Серия скоординированных взрывов и поджогов произошла 11 января в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла.
Известно об одном пострадавшем полицейском. Экстренные службы приступили к устранению последствий атак, а силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. Местные власти начали расследование нападений.
