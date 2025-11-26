Юг Таиланда переживает одно из самых тяжелых наводнений за последние годы: проливные дожди затопили десять провинций, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Как пишет издание Bangkok Post, по меньшей мере 13 жителей погибли, а тысячи семей изолированы: к ним можно добраться только на лодках. Запасы пищи и питьевой воды в некоторых районах стремительно заканчиваются.

Сильнее всего пострадала провинция Сонгкхла на границе с Малайзией. Ее губернатор объявил регион зоной бедствия и распорядился эвакуировать жителей. В одной только этой провинции от наводнения страдают около 465 тысяч человек, больше всего — в крупнейшем городе Хатъяй.

Чтобы усилить помощь, ВМС Таиланда направили в зону бедствия авианосец HTMS Chakri Naruebet с двумя вертолетами, медиками, полевой кухней, запасами еды и воды. Последствия наводнений затронули и соседнюю Малайзию: в стране уже более 10 тысяч эвакуированных.