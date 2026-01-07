В графстве Кент на юго-востоке Англии двухэтажный автобус с школьниками съехал в кювет, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал Sky news, в результате ДТП пострадали девять детей.

Автобус съехал с дороги в районе Чилмингтон-Грин, Эшфорд. Сотрудники полиции и парамедики оперативно прибыли на место аварии, чтобы оказать помощь пассажирам.

По данным пожарно-спасательной службы графства Кент, автобус, предположительно, съехал с дороги из-за гололеда.

Отметим, что на большей части территории Великобритании объявлено предупреждение о гололеде.

Метеорологическая служба страны выпустила новое предупреждение - "оранжевый уровень" - из-за снегопада в некоторых районах Уэльса и центральной части Англии. Кроме того, ожидается шторм "Горетти".