На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

Несколько тысяч домохозяйств остаются без электричества.

Сегодня 2026, 04:48
Фото: Report

В пяти департаментах на западе Франции вечером 19 февраля объявили самый высокий - красный - уровень опасности из-за паводков, передает BAQ.KZ.

Как сообщает BFMTV, это департаменты Атлантическая Луара, Жиронда, Ло и Гаронна, Мен и Луара и Приморская Шаранта. В еще 18 департаментах действует оранжевый уровень.

В департаменте Жиронда несколько тысяч домохозяйств остаются без электричества, около 20 тысяч человек остались без мобильной связи.

Наводнения, вызванные выходом из берегов рек, привели к перебоям в работе транспортной системы на западе Франции. Более 70 дорог закрыты из-за подтоплений. На железной дороге тоже есть сбои, в частности, в районе Бордо.

В Париже готовятся к поднятию уровня воды в Сене. Пик, как ожидается, придется на субботу.

