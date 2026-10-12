На западе Казахстана снимают исторический фильм о Торемурат батыре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Бейнеуском районе Мангистауской области проходят съёмки исторического фильма «Қан мен Серт» о жизни и подвигах Торемурат батыра. Режиссёром картины выступает Акан Сатаев. Съёмки проходят на природных локациях и исторических местах района. Создатели фильма намерены показать путь батыра, его борьбу за защиту родины и национальных ценностей.
В картине снимаются Народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, а также актёры театра и кино Динмухамед Ахимов и Болат Абдилманов. Автор идеи и генеральный продюсер фильма — Багытжан Достанов. На написание сценария ушло шесть месяцев, а съёмочный процесс рассчитан примерно на полтора месяца.
Создатели рассчитывают, что фильм поможет популяризировать национальную историю и познакомить молодое поколение с подвигами Торемурат батыра.
Самое читаемое
- Пожар произошел в в 12-этажном жилом комплексе Астаны
- Организатора концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте поместили в изолятор временного содержания
- 293 домов отдыха функционируют в Карагандинской области
- Как горный кластер может положительно повлиять на экономику Алматы
- В Алматы расследуют возможное дело черных риелторов после исчезновения владельца квартиры