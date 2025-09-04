4 сентября 2025 года в 12:15 по времени Астаны (07:15 по Гринвичу) на территории Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.0, передает BAQ.KZ со ссылкой на оперативные данные Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК.

Сейсмическое событие произошло в западной части Китая, недалеко от границы с Казахстаном. Эпицентр землетрясения располагался на широте 41,85° северной и долготе 81,83° восточной. Энергетический класс землетрясения составил 11.5, что указывает на ощутимую силу подземных толчков, способных быть замеченными в близлежащих населённых пунктах.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступало. Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией, а в приграничных регионах Казахстана подземные толчки, по предварительным данным, не ощущались.