На западе Турции растет число бушующих очагов лесных пожаров, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Haber Global, в провинции Чанаккале в Турции не прекращаются лесные пожары. Жители сел Кумкёй, Йолагзы, Караинбейли, Бююк Анафарталар и Кючюк Анафарталар были эвакуированы.

Пожар постепенно приближается к жилым районам. К тушению пожара привлечены 12 вертолетов, 12 самолетов, технические средства и личный состав в количестве 560 человек. Но тушению препятствует сильный ветер. Работы по тушению пожара продолжаются.

Губернатор региона Омер Тораман заявил, что из-за стихии в районе Гелиболу также эвакуированы жители сел Эджеабат и Йолагзы.