На западе Турции бушуют лесные пожары
Эвакуированы жители нескольких сел.
Сегодня, 09:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
80Фото: Pixabay.com
На западе Турции растет число бушующих очагов лесных пожаров, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Haber Global, в провинции Чанаккале в Турции не прекращаются лесные пожары. Жители сел Кумкёй, Йолагзы, Караинбейли, Бююк Анафарталар и Кючюк Анафарталар были эвакуированы.
Пожар постепенно приближается к жилым районам. К тушению пожара привлечены 12 вертолетов, 12 самолетов, технические средства и личный состав в количестве 560 человек. Но тушению препятствует сильный ветер. Работы по тушению пожара продолжаются.
Губернатор региона Омер Тораман заявил, что из-за стихии в районе Гелиболу также эвакуированы жители сел Эджеабат и Йолагзы.
Самое читаемое
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
- Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека
- Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске
- Путин возложил цветы к могилам советских лётчиков на военном кладбище в США