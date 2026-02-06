На записях с камер в ночь смерти Эпштейна обнаружили присутствие еще одного человека
Как отмечается в аналитическом материале американского телеканала CBS, подготовленном с участием экспертов, новые документы Министерства юстиции США свидетельствуют о том, что в ночь смерти Эпштейна на месте происшествия находился еще один человек. Ранее эта информация в официальных отчетах не упоминалась.
В материале говорится, что инспекторы, изучавшие записи камер видеонаблюдения, зафиксировали, как 9 августа 2019 года около 22:39 по лестнице на изолированный и запертый этаж, где находилась камера Эпштейна, поднимался объект оранжевого цвета.
"Видно, как по лестнице на этаж L поднимается нечто оранжевого цвета. Возможно, это был заключенный", - отмечается в отчетах ФБР по видеозаписям из Метрополитенской тюрьмы.
При этом в публикации подчеркивается, что такая формулировка указывает на "ранее не зафиксированное обстоятельство" и противоречит выводам инспекторов Министерства юстиции.
"Новые записи вызывают еще больше вопросов относительно происходившего вблизи этажа, где содержался Эпштейн, поздно вечером в день его смерти", - отмечается в материале.
В документах Министерства юстиции высказывалось предположение, что зафиксированный объект мог быть "неустановленным сотрудником тюрьмы", переносившим оранжевое постельное белье или простыню.
Анализ отчетов Министерства юстиции и ФБР показал, что сотрудникам, дежурившим в ночь смерти Эпштейна, не задавали вопросов о личности человека в оранжевой одежде.
Также установлено, что дежурная на этом этаже сотрудница Това Ноэль была допрошена в 2019 году в связи с расхождениями в подсчете заключенных. В период с 22:00 до 03:00 она указала число 72 вместо 73. В своих показаниях Ноэль заявила, что, "вероятно, ошиблась" и не помнит, чтобы число заключенных менялось.
Бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонджино в интервью телеканалу Fox News прошлым летом утверждал, что в ночь смерти Эпштейна на этом этаже, помимо одного охранника, никого не было, а "видеозаписи предельно ясны".
Сообщалось, что единственная камера, которая вела запись в ту ночь, была установлена так, что лишь частично показывала лестницу, ведущую к камере Эпштейна. Другая камера, снимавшая с иного ракурса, по имеющимся данным, не работала.
Опубликованные видеокадры из тюрьмы, где при подозрительных обстоятельствах умер осужденный не развеяли сомнения в причинах его смерти, а, напротив, только усилили их.
Младший брат Эпштейна Марк Эпштейн на протяжении длительного времени заявляет, что считает смерть своего брата убийством.
