На заседании ОДКБ назначили нового генсека
Состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном формате с участием членов официальных делегаций, передает BAQ.KZ.
Лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрели актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подвели итоги реализации основных направлений работы ОДКБ в 2025 году и определили приоритеты деятельности на предстоящий период.
Участники саммита выразили благодарность Имангали Тасмагамбетову, завершающему свою деятельность на посту Генерального секретаря ОДКБ.
В ходе заседания было утверждено решение о назначении Генеральным секретарём ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года представителя Кыргызской Республики Таалатбека Масадыкова.
По итогам мероприятия принята Декларация Совета коллективной безопасности и подписан ряд документов, направленных на дальнейшее комплексное совершенствование системы коллективной безопасности в интересах всех государств-членов.
