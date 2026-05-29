Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в Астане

В Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета участием глав государств – членов Евразийского экономического союз, передает BAQ.KZ.

Это главное событие в рамках масштабных мероприятий ЕАЭС, приуроченных к председательству Казахстана в союзе. Одним из важных вопросов повестки председательства Казахстана в ЕАЭС является практическое применение технологий искусственного интеллекта для совершенствования мониторинга торговых барьеров, анализа соблюдения договоренностей и повышения прозрачности экономических процессов в рамках ЕАЭС.

В заседании участвуют президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Делегацию Армении на этом заседании возглавляет вице-премьер Мгер Григорян.

К расширенному формату присоединятся представители государств-наблюдателей - президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета станет финальным и главным мероприятием евразийской недели в Астане.

Ранее в Астане состоялось пленарное заседание Евразийского экономического форума.