На заводе "Авангард" подняли вопросы тарифов и экспорта

Как работает завод "Авангард" в Шымкенте?

Фото: Мажилис

ТОО "Завод Авангард" является одним из ведущих предприятий страны в сфере обработки листового стекла и выпуска стеклопакетов. Производство оснащено современным европейским оборудованием, а продукция отличается высокой светопропускной способностью, ударопрочностью и соответствует международным стандартам, передает BAQ.KZ.

Однако в ходе ознакомления с работой предприятия также были выявлены ключевые проблемы. Среди них — рост тарифов на электроэнергию, задержки продукции на границе при экспорте, а также сложности с налогообложением.

Поднятые вопросы будут рассмотрены компетентными госорганами.

Сейчас существует необходимость привлечения молодых специалистов на производство.

