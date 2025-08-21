На заводе "Авангард" подняли вопросы тарифов и экспорта
Как работает завод "Авангард" в Шымкенте?
Сегодня, 15:45
Фото: Мажилис
ТОО "Завод Авангард" является одним из ведущих предприятий страны в сфере обработки листового стекла и выпуска стеклопакетов. Производство оснащено современным европейским оборудованием, а продукция отличается высокой светопропускной способностью, ударопрочностью и соответствует международным стандартам, передает BAQ.KZ.
Однако в ходе ознакомления с работой предприятия также были выявлены ключевые проблемы. Среди них — рост тарифов на электроэнергию, задержки продукции на границе при экспорте, а также сложности с налогообложением.
Поднятые вопросы будут рассмотрены компетентными госорганами.
Сейчас существует необходимость привлечения молодых специалистов на производство.
