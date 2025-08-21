ТОО "Завод Авангард" является одним из ведущих предприятий страны в сфере обработки листового стекла и выпуска стеклопакетов. Производство оснащено современным европейским оборудованием, а продукция отличается высокой светопропускной способностью, ударопрочностью и соответствует международным стандартам, передает BAQ.KZ.

Однако в ходе ознакомления с работой предприятия также были выявлены ключевые проблемы. Среди них — рост тарифов на электроэнергию, задержки продукции на границе при экспорте, а также сложности с налогообложением.

Поднятые вопросы будут рассмотрены компетентными госорганами.

Сейчас существует необходимость привлечения молодых специалистов на производство.