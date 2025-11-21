  • 21 Ноября, 17:26

На заводе в Пакистане прогремел взрыв газа, погибли не менее 15 человек

Радиус разрушений оказался значительным.

Сегодня, 16:58
Фото: AP Photo / Fareed Khan

В провинции Пенджаб на востоке Пакистана произошла крупная техногенная трагедия: взрыв котла на химическом заводе унес жизни 12 человек и ранил десятки других, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Инцидент произошёл в ранние утренние часы в промышленном городе Фейсалабад.

По данным полиции, взрыв произошёл около 5:30 утра по местному времени и вызвал мощный пожар, который стремительно охватил здание. Огнём были повреждены не только производственные помещения, но и соседние жилые постройки — обрушились стены и крыши нескольких домов.

Большинство погибших и пострадавших, по предварительным данным, проживали как раз в этих домах. Радиус разрушений оказался значительным, что усложняет работу спасательных подразделений. Пострадавших оперативно доставили в ближайшую больницу, однако состояние некоторых оценивается как критическое.

Пожарные продолжают бороться с огнём, стараясь не допустить его распространения на другие здания и жилые кварталы. Спасательная операция остаётся в активной фазе. Власти опасаются, что число жертв может увеличиться, поскольку под завалами всё ещё могут находиться люди, заблокированные в помещениях завода.

Расследование причин взрыва уже начато, а район происшествия оцеплен для обеспечения безопасности и работы экстренных служб.

