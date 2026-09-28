На Зайсане хотят выращивать до 6 млн мальков в год и перерабатывать рыбу на месте

В селе Тугыл на берегу озера Зайсан планируют построить рыбоперерабатывающий комплекс и завод по производству рыбопосадочного материала. Проект стоимостью 3,7 млрд теңге рассчитан на выпуск до 6 млн мальков в год и более 200 постоянных рабочих мест, передает BAQ.KZ.

Проект реализует ТОО «Zaisan See». Для выращивания рыбопосадочного материала планируют применять технологию замкнутого водоснабжения.

Для научного сопровождения компания заключила меморандум с Научно-производственным центром рыбного хозяйства. Техническую документацию для установки системы замкнутого водоснабжения получили от китайской компании eWater.

Под рыбоперерабатывающий комплекс уже оформлен земельный участок площадью три гектара. Еще четыре гектара планируют выделить под комплекс по воспроизводству рыбных ресурсов.

В регионе параллельно прорабатывают проекты по разведению судака, окуня и щуки.

Рыбу из ВКО уже отправляют за рубеж

Сейчас в Восточном Казахстане переработкой рыбы занимаются 14 предприятий. За ними закреплены 23 рыбохозяйственных участка.

Их совокупная производственная мощность превышает 40 тысяч тонн в год.

Крупнейшие объемы у ТОО «Төре-Тоғам» с мощностью 15,9 тысячи тонн в год, ТОО «Дигам» примерно 7 тысяч тонн и ТОО «Кузмич» до 4,5 тысячи тонн.

Продукцию из региона экспортируют в страны Европы, Россию, Китай, Беларусь и Кыргызстан.

В Тугыле хотят готовить специалистов для рыбной отрасли

В селе планируют открыть колледж для подготовки специалистов рыбной отрасли.

По расчетам компании, за десять лет проект может принести около 6 млн евро налоговых поступлений. Объем реализации продукции за этот период может превысить 17 млн евро.

Накануне развитие рыбной отрасли обсуждали и на международном форуме «Иртыш - река дружбы и развития» в Павлодаре.

Во время форума в Иртыш выпустили рыб осетровых пород. В акции участвовали аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, руководители Павлодарской и Абайской областей, Тюменской и Омской областей России.