В Медеуском районе Алматы пресечена незаконная скупка и реализация имущества, добытого преступным путем, передает BAQ.KZ.

По данным прокуратуры, совместно с Управлением полиции района были проведены рейдовые мероприятия на территории рынка «Зеленый базар» и торгового дома «ГУМ». Основной целью проверок стала профилактика правонарушений и выявление незаконной торговли ювелирными изделиями и электроникой.

В ходе рейдов выявлено более пяти административных нарушений, оформлены соответствующие протоколы, виновные лица привлечены к ответственности.

Кроме того, сотрудниками криминальной полиции был задержан житель города, причастный к незаконному обороту похищенного имущества. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого изъято 30 мобильных телефонов и 2 планшета. По шести телефонам уже установлены законные владельцы, ведется работа по остальному изъятому имуществу.

По факту начато досудебное расследование по статье 196 УК РК («Незаконное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»). Суд санкционировал заключение подозреваемого под стражу.

Прокуратура предупреждает, что за скупку и сбыт имущества, добытого преступным путем, законодательством предусмотрена ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.