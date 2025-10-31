На Земле началась четвёртая за месяц магнитная буря
Учёные отмечают, что уровень геомагнитной активности остаётся повышенным второй месяц подряд.
На Земле началась четвёртая магнитная буря октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, нынешняя буря, вероятно, станет последней в этом месяце. Ранее геомагнитные возмущения наблюдались с 1 по 3 октября, 12 октября и с 18 по 19 октября.
"На Земле началась четвертая, и, вероятно, последняя магнитная буря октября. До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число. Число магнитных бурь является повышенным второй месяц подряд: до этого пять бурь произошло в сентябре после спада в конце лета", - сообщили учёные.
Как уточняют специалисты, рост геомагнитных возмущений ожидался в течение трёх суток. В это время планета находится в зоне воздействия корональной дыры на Солнце - области, из которой в космос выходит поток ускоренных частиц.
Учёные отметили, что все октябрьские бури, кроме первой, также были вызваны солнечными корональными дырами.
