На Земле началась четвёртая магнитная буря октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, нынешняя буря, вероятно, станет последней в этом месяце. Ранее геомагнитные возмущения наблюдались с 1 по 3 октября, 12 октября и с 18 по 19 октября.

"На Земле началась четвертая, и, вероятно, последняя магнитная буря октября. До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число. Число магнитных бурь является повышенным второй месяц подряд: до этого пять бурь произошло в сентябре после спада в конце лета", - сообщили учёные.

Как уточняют специалисты, рост геомагнитных возмущений ожидался в течение трёх суток. В это время планета находится в зоне воздействия корональной дыры на Солнце - области, из которой в космос выходит поток ускоренных частиц.

Учёные отметили, что все октябрьские бури, кроме первой, также были вызваны солнечными корональными дырами.