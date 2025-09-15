15 сентября на Земле зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3 — это выше ожидаемого и всего на два уровня ниже максимального (G5), передает BAQ.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Причиной стала огромная корональная дыра на Солнце, выбросы которой достигли Земли раньше и сильнее, чем предполагали астрономы.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, буря началась ещё в ночь на 14 сентября. Тогда скорость солнечного ветра резко увеличилась, и геомагнитное возмущение оказалось значительно мощнее прогноза — учёные ожидали лишь слабую бурю уровня G1.

"Сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчёты", — сообщили исследователи.

Это уже вторая буря уровня G3 за последние месяцы — предыдущая была в начале июня. Сейчас специалисты предупреждают: геомагнитная обстановка останется нестабильной до конца недели. В течение этого периода возможны кратковременные всплески магнитной активности, перемежающиеся с относительно спокойными интервалами. Текущий пик, по предварительным данным, продлится ещё 6–9 часов.

Магнитные бури уровня G3 способны повлиять как на здоровье, так и на технологии. Метеозависимые люди могут ощущать головные боли, бессонницу, скачки давления и усталость. Также возможны сбои связи, GPS-навигации и даже кратковременные нарушения в работе энергосетей.