Сотрудники криминальной полиции департамента полиции на транспорте при координации транспортной прокуратуры пресекли деятельность преступной группы, причастной к краже в особо крупном размере на железной дороге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны пять человек в возрасте от 32 до 61 года. Все они являются жителями города Балхаш. Как установило следствие, организатором противоправных действий оказался работник железнодорожных организаций.

По данным полиции, на станции Токырау в Карагандинская область подозреваемые совершили кражу груза катодной меди общим весом более 32 тонн из железнодорожного вагона. Состав следовал по маршруту Өскемен – Курык-Порт. Сумма причиненного ущерба превысила 135 млн тенге.

Вина всех участников преступной группы была доказана в полном объеме. Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы, чем расследование данного уголовного дела было завершено.