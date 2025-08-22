  • 22 Августа, 14:44

На железной дороге в ВКО погибла женщина, еще одна госпитализирована

КТЖ выразило соболезнования в связи с гибелью женщины на путях.

Сегодня, 13:32
АВТОР
pixabay Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32
124
Фото: pixabay

22 августа 2025 года на перегоне Коршунова – Оскемен-1 (участок Оскемен-1 – Риддер) произошло трагическое происшествие, передает BAQ.KZ.

В 10:20 машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение после того, как на железнодорожных путях оказались две женщины. Избежать наезда не удалось.

В результате происшествия одна женщина скончалась на месте от полученных травм, другая была доставлена в больницу.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшей.

Компания напомнила, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и несоблюдение правил нахождения вблизи путей может привести к трагическим последствиям.

