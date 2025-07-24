В рамках Года рабочих профессий в Казахстане продолжается реализация программ поддержки молодежи. Как сообщил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев на пресс-конференции в Правительстве, на жилищные инициативы "Наурыз" и "Отау" из бюджета выделено 220 млрд тенге. Благодаря этому более 5,5 тыс. молодых граждан уже обеспечены новым жильём, передаёт BAQ.KZ.

"Основной акцент — на поддержку молодых специалистов. Программы дают реальный шанс получить собственное жильё и закрепиться в регионах", — отметил Кошербаев.

По его словам, в этом году также запущен новый банковский продукт — "Наурыз жұмыскер", направленный на поддержку рабочей молодёжи. Кроме того, действуют региональные ипотечные инициативы, ориентированные на специалистов, востребованных в сельской местности и малых городах.