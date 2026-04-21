Набережная за 170 млн: в Кокшетау осудили чиновников и подрядчика

Преступление связано со строительством набережной озера Копа.

83
Суд Кокшетау огласил приговор по делу о хищении бюджетных средств при строительстве набережной вдоль озера Копа. Осуждены три фигуранта, сообщает BAQ.KZ.

Осуждены чиновник, технадзор и подрядчик

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, виновными признаны бывший руководитель отдела ЖКХ акимата Кокшетау, представитель технического надзора и руководитель подрядной организации.

Они осуждены по статьям 190 части 4 (мошенничество в особо крупном размере), 361 части 4 (превышение должностных полномочий) и 218 УК РК (легализация имущества, добытого преступным путём).

Хищение при строительстве набережной

Следствием было установлено, что в 2020 году при реализации проекта набережной вдоль озера Копа фигуранты похитили бюджетные средства на сумму более 170 млн тенге.

В дальнейшем, как отмечается, похищенные средства были легализованы.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 8 месяцев, 6 лет 8 месяцев и 9 лет соответственно.

Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу.

Самое читаемое

