Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Малахат Ибрагигызы дала оценку республиканскому референдуму на брифинге в Астане, передает BAQ.KZ.

Международная наблюдательная миссия ознакомилась с подготовкой и ходом голосования в ряде регионов страны и отметила высокий уровень организации процесса.

«Члены миссии работали в Астане, Алматы и Туркестане, где изучили правовые основы проведения референдума, подготовку избирательных комиссий, порядок регистрации избирателей, проведение агитационной кампании и механизм наблюдения за голосованием. В ходе визита наблюдатели также провели встречи с представителями государственных органов и избирательных комиссий. В частности, в Астане состоялись встречи с председателем Сената Мауленом Ашимбаевым, председателем Мажилиса Ерланом Кошановым, председателем Центральной комиссии по референдуму Нурланом Абдировым и заместителем министра иностранных дел Романом Василенко. В день референдума члены миссии посетили избирательные участки в Астане, Алматы и Туркестане, где наблюдали за открытием участков, процессом голосования и подсчетом голосов. Голосование проходило в спокойной и организованной атмосфере. Избирательные участки работали с 7:00 до 20:00. Наблюдатели отметили высокий уровень подготовки и прозрачность процедур», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что миссия не зафиксировала нарушений и положительно оценила меры, направленные на обеспечение участия всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями.

По ее словам, особое внимание было уделено созданию условий для доступности голосования - на участках использовались трафареты Брайля, аудиоверсии материалов и другие технические средства.

В завершение Малахат Ибрагигызы поздравила народ Казахстана с успешным проведением референдума и выразила пожелания дальнейшего развития и процветания стране.