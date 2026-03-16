  • Наблюдатель из Кыргызстана отметил высокий интерес граждан к референдуму в Казахстане

Наблюдатель из Кыргызстана отметил высокий интерес граждан к референдуму в Казахстане

Также он отметил высокий уровень подготовки референдума.

Сегодня 2026, 18:15
ЦИК РК Сегодня 2026, 18:15
Сегодня 2026, 18:15
Фото: ЦИК РК

Республиканский референдум в Казахстане прошёл при высокой активности граждан и организованной работе избирательных комиссий. Об этом заявил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

«Конституция – это основа стабильности и мирной жизни в стране. Её главный принцип – источник власти находится в руках народа. Поэтому будущее государства определяет сам народ. Это – ключевой принцип демократического общества», – сказал Шайназаров.

Он отметил, что в Казахстане была проведена масштабная подготовительная работа перед проведением референдума. По словам международного наблюдателя, в день голосования на участках ощущалась особая атмосфера, а граждане проявляли активность и заинтересованность в происходящих процессах.

«На посещённых мною участках настроение людей было приподнятое. Избиратели активно участвовали, показывая, что им не безразлично будущее страны. На участках ощущалась праздничная атмосфера», – отметил он.

В завершение председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поздравил народ Казахстана с проведением референдума и пожелал стране стабильности и дальнейшего развития.

