Член Великого национального собрания Турции Осман Местен на брифинге в центре содействия международным наблюдателям дал оценку республиканскому референдуму, прошедшему в Казахстане 15 марта, передает BAQ.KZ.

По его словам, международная наблюдательная миссия изучила подготовку и ход голосования в нескольких городах страны и пришла к выводу, что процесс был организован на высоком уровне.

Осман Местен сообщил, что члены миссии работали в Астане, Алматы и Туркестане, где ознакомились с подготовкой к референдуму, а также с правовой базой и организацией голосования. Наблюдатели провели встречи с представителями государственных органов и избирательных комиссий.

В частности, в столице миссия встретилась с председателем Сената Мауленом Ашимбаевым, председателем Мажилиса Ерланом Кошановым, главой Центральной комиссии по референдуму Нурланом Абдировым и заместителем министра иностранных дел Романом Василенко. В регионах наблюдатели также провели встречи с представителями местных властей и комиссий.

«В день референдума члены миссии посетили избирательные участки в Астане, Алматы и Туркестане, где наблюдали за открытием участков, процессом голосования и подсчетом голосов. Всего было посещено 115 участков. Голосование проходило спокойно, организованно и в соответствии с законодательством», — отметил Осман Местен.

По его словам, участки работали с 7:00 до 20:00. Общая явка избирателей составила 73,24 процента.

Местен подчеркнул, что миссия не зафиксировала нарушений и положительно оценила меры, принятые для обеспечения прозрачности процесса. Особое внимание наблюдатели обратили на создание условий для участия людей с инвалидностью, включая использование трафаретов Брайля и аудиоверсий материалов.

«Мы высоко оцениваем правовые и организационные условия, созданные в Казахстане для международного наблюдения. Голосование прошло в спокойной атмосфере, избиратели были хорошо информированы», — сказал он.

В завершение турецкий парламентарий поблагодарил казахстанскую сторону за приглашение наблюдать за референдумом и поздравил народ страны с его успешным проведением.