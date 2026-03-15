В регионах Казахстана республиканский референдум проходит в праздничной атмосфере и при высокой активности граждан. Об этом заявил представитель миссии наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ Андрей Картаполов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, международные наблюдатели посетили избирательные участки не только в столице, но и в регионах страны.

«После обеда ездили, посмотрели, как голосуют на референдуме люди в районах, в регионах, немножко подальше от столицы. Они голосуют чуть-чуть по-другому. Они голосуют празднично», — отметил Картаполов.

Он рассказал, что на участках наблюдатели увидели особую атмосферу.

«Мы были на нескольких участках. На каждом участке, где мы были, члены участковых комиссий в национальных одеждах. Везде играет музыка, выступают ансамбли. То есть для человека, который приходит отдать свой голос, созданы все условия для того, чтобы он понимал: он голосует за свое будущее, он отдает голос за то, чтобы страна жила», — сказал представитель миссии.

Картаполов также отметил высокий уровень организации голосования.

«Мы констатируем, что никаких нарушений, которые могли бы повлиять на наше мнение, мы не увидели. Высочайшая степень организованности и доверия народа к институции, за которую они голосуют», — подчеркнул он.

В завершение наблюдатель поздравил граждан Казахстана с проведением референдума.