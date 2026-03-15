Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа, представляющий миссию наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), положительно оценил организацию республиканского референдума в Казахстане , передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам российского парламентария, международные наблюдатели посетили ряд избирательных участков и отметили высокий уровень организации голосования.

«С огромным удовольствием мы в очередной раз посещаем замечательный город Астану. Хоть сегодня и не весенний день, но настроение у людей весеннее и радостное. Уже до семи часов стали собираться очереди. Это очень приятно и говорит о том, что жители Казахстана с большим воодушевлением и серьезностью восприняли новые изменения в Конституции», — сказал Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что граждане воспринимают предлагаемые изменения как важную основу для будущего развития страны.

«Это законодательный базис, с которым жители будут жить в следующий период своей жизни. Очень радует, что люди подходят к этому с такой серьезностью. Хочется отметить важность принимаемых норм», — отметил наблюдатель.

По его словам, многие избиратели рассматривают конституционные новеллы как шаг к дальнейшему развитию политической системы.

«Эти новеллы и серьезные изменения воспринимаются людьми как шаг в будущее. Они видят в этом большую структуризацию власти. Президент передает больше полномочий парламенту, больше полномочий людям, потому что именно люди выбирают этот парламент», — заявил он.

Чепа также отметил, что наблюдатели не зафиксировали нарушений на участках.

«Все наблюдения, которые проводили я и мои коллеги, говорят об абсолютном порядке — никаких нарушений нет. Все проходит очень организованно и ответственно», — сказал он.

По его словам, активность на участках проявляют как представители старшего поколения, так и молодежь.

«Как ни странно, обычно считают, что активнее голосует старшее поколение, но и молодежь активно приходит голосовать, потому что понимает — это их будущее», — добавил депутат.

Алексей Чепа также отметил, что внимательно изучил проект новой Конституции и считает предлагаемые изменения важным этапом развития страны.

«Это серьезный шаг — переход к однопалатной системе. Шаг очень ответственный. Можно сказать, что Казахстан сегодня к этому готов», — заявил он.

В завершение он подчеркнул, что считает происходящие изменения важным этапом для государства.