Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране

К моменту официального открытия участков все представители фонда по Казахстану находились на своих местах.

Сегодня 2026, 07:13
Фото: Фонд «Ел Дауысы»

Независимые наблюдатели Общественного фонда «Ел Дауысы» начали прибывать на избирательные участки с раннего утра — уже с 05:30, передает BAQ.kz.

По информации фонда, наблюдатели заранее прошли инструктаж и подготовку, чтобы с первых минут работы участков фиксировать ход голосования и соблюдение процедур.

Фонд отмечает, что раннее прибытие позволяет наблюдателям присутствовать при открытии участков, проверке урн, подготовке бюллетеней и других организационных действиях, что является важной частью общественного контроля за прозрачностью процесса.

