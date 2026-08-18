Наблюдатели из 18 стран приедут на выборы в Курултай

За выборами депутатов Курултая, назначенными на 23 августа 2026 года, будут наблюдать 121 представитель 18 иностранных государств и пяти международных организаций. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, передает BAQ.KZ.

По его словам, по состоянию на 13:00 17 августа в Центральную избирательную комиссию поступили соответствующие заявки на аккредитацию международных наблюдателей.

«Среди стран наибольшее число наблюдателей представлено от Китайской Народной Республики – 21 человек. Далее следуют США – 19 наблюдателей. От Королевства Таиланд заявлены 10 человек, Великобритании – 9, Турции – 7, Монголии – 4», – сообщил Мухтар Ерман.

По три наблюдателя будут представлены от Индии, Индонезии и Франции. По два – от Ирака, Словакии, Узбекистана, Филиппин и Японии. По одному представителю заявлено от Бельгии, Иордании, Сербии и Туркменистана.

Наблюдатели также будут представлены от международных организаций.

«От миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств заявлены восемь человек, миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами – семь, Шанхайской организации сотрудничества – шесть, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ – четыре, Тюркской академии – три наблюдателя», – рассказал заместитель председателя ЦИК.

В связи с этим Центральная избирательная комиссия подготовила проект постановления об аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

Кроме того, освещать выборы в Казахстан приедут 38 иностранных журналистов из 29 стран. Их прибытие ожидается с 20 августа.