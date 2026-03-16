ОТГ признала референдум в Казахстане прозрачным
Международная наблюдательная миссия Организации тюркских государств (ОТГ) дала положительную оценку проведению республиканского референдума, состоявшегося в Казахстане 15 марта. Об этом на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям сообщил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, передает BAQ.KZ.
По его словам, в день голосования миссия была разделена на три группы. Они провели мониторинг на 31 избирательном участке в Астане, наблюдая за открытием участков, ходом голосования и организацией работы комиссий.
«Миссия не выявила каких-либо существенных нарушений или несоответствий. На избирательных участках были созданы все условия для международных и местных наблюдателей, они выполняли свою работу без каких-либо трудностей», - отметил Омер Коджаман.
Он подчеркнул, что на участках было достаточно информации и необходимого технического оборудования. Также наблюдатели не обнаружили незаконных материалов и не зафиксировали вмешательства административных или правоохранительных органов в работу комиссий.
По словам представителя ОТГ, граждане приходили на участки добровольно, а для людей с инвалидностью были обеспечены условия для реализации их права на участие в голосовании.
«Миссия Организации тюркских государств убедилась, что референдум в Республике Казахстан прошел открыто и прозрачно. Мы заявляем, что всё прошло в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством страны», - сказал он.
Коджаман также отметил, что своевременное и корректное распространение информации способствовало успешному проведению референдума.
