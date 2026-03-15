Глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) Игорь Петришенко рассказал о необычном моменте, который произошел во время республиканского референдума в Казахстане , передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, на одном из избирательных участков после голосования молодой человек сделал предложение своей девушке.

«Хочу поделиться очень интересным моментом, который мы наблюдали. После голосования молодой человек предложил своей девушке выйти за него замуж. Это произошло прямо у избирательного участка, на фоне сердца. Девушка, конечно же, согласилась, ей был вручен подарок», — рассказал Игорь Петришенко.

Он отметил, что такие моменты свидетельствуют об активном участии молодежи в общественно-политической жизни страны.

«Это также говорит о том, что молодежь Казахстана активно принимает участие в электоральной кампании», — подчеркнул глава миссии.

По словам Петришенко, наблюдатели СНГ также отметили высокий уровень вовлеченности молодых людей в процесс наблюдения.

«Мы обратили внимание на одну особенность: общественные наблюдатели на многих участках — в основном молодежь. На всех участках, которые мы посетили, а их было более десяти, наблюдение осуществляли молодые люди. Это говорит о том, что молодежь думает о будущем развитии страны», — отметил он.

Глава миссии наблюдателей СНГ выразил уверенность, что решения, принимаемые в ходе референдума, будут способствовать дальнейшему устойчивому развитию Казахстана.