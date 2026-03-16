Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств заявила, что республиканский референдум в Казахстане прошел открыто, спокойно и в соответствии с национальным законодательством. Об этом сообщил глава миссии СНГ Игорь Петришенко, передает BAQ.kz.

Миссия СНГ начала наблюдение за подготовкой и проведением референдума с 24 февраля 2026 года. По словам главы миссии Игоря Петришенко, наблюдатели работали в Казахстане свободно и независимо.

«По предложению Казахстана миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств с 24 февраля 2026 года осуществляла мониторинг подготовки и проведения референдума. Миссия работала свободно и независимо, руководствуясь законодательством страны и документами Содружества, на принципах открытости, нейтральности и невмешательства во внутренние дела государства», - сказал Петришенко.

По его словам, в состав миссии вошел 161 международный наблюдатель.

Он отметил, что работа наблюдателей проходила открыто, а информация о ходе мониторинга регулярно публиковалась.

«Работа миссии была открытой и прозрачной. Штаб миссии регулярно выпускал информационные сообщения о ходе мониторинга подготовки референдума. Были организованы пресс-подходы и даны интервью средствам массовой информации», - сообщил глава миссии.

По оценке наблюдателей, законодательство Казахстана обеспечивает условия для демократического голосования.

«Законодательство Казахстана отвечает общепризнанным принципам и нормам международного права и является достаточной правовой основой для свободного и демократического проведения всенародного голосования», - подчеркнул Петришенко.

Также он отметил работу Центральной комиссии референдума и других государственных органов.

«По мнению миссии, Центральная комиссия референдума приняла необходимые меры для подготовки и проведения голосования на высоком организационном уровне», - сказал он.

В день голосования представители миссии посетили более 750 избирательных участков в девяти регионах Казахстана, а также наблюдали за процессом голосования на зарубежных участках.

«Участки референдума открылись вовремя, голосование началось с исполнения государственного гимна страны и проходило организованно и спокойно», - отметил глава миссии.

По его словам, подсчет голосов проходил в соответствии с законом, а зафиксированные наблюдателями замечания носили технический характер.