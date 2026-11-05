Начал с матча против Казахстана: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной сборной Португалии. Путь длиной в 23 года когда-то начался с игры против Казахстана.

Прощальное письмо футболист опубликовал в Instagram и обратился в нем ко всем португальцам.

«Сегодня я завершаю свой путь на поле с национальной сборной», – написал Роналду.

Свой первый матч за сборную он провел 20 августа 2003 года, и соперником была сборная Казахстана. Товарищескую игру в Шавише Португалия выиграла 1:0, а 18-летний Криштиану вышел на замену в начале второго тайма и был признан лучшим игроком матча.

За сборную нападающий провел 234 матча и забил 146 голов. С Португалией он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды Лигу наций.

В письме Роналду почти не говорит о рекордах. Главным в футболе, по его словам, остаются люди.

«Голы проходят, цифры остаются в музеях, рекорды заканчиваются. Но есть то, что не может исчезнуть. Это место, которое мы занимаем в сердцах людей», – написал он.

Футболист признался, что ошибался и не всегда мог дать болельщикам то, чего они ждали, но никогда не сдавался. Отдельные слова он адресовал партнерам по команде.

«Я получил привилегию быть вашим капитаном, но ни один капитан не ходит один», – обратился Роналду к товарищам по сборной.

Он поблагодарил тренеров, врачей, физиотерапевтов и сотрудников, которые редко попадали в кадр, а еще семью, которой пришлось мириться с его постоянным отсутствием.

Свое письмо Роналду завершил словами о том, что изменилось в его взгляде на карьеру.

«Я прожил всю жизнь, работая, чтобы стать лучшим игроком мира. Сегодня я понял, что самой большой победой было представлять лучшую страну мира», – написал он.