С 29 сентября в Астане стартовала тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта, передаёт BAQ.KZ.

Составы LRT в столице будут курсировать в беспилотном режиме. В ходе испытаний специалисты проверят рельсы, станции, контактные сети, подвижной состав, системы безопасности и управления движением. Отдельное внимание уделят подготовке персонала, отработке аварийных процедур и интеграции LRT с другими видами транспорта.

LRT оснащён аппаратно-программным комплексом GoA4 – это полностью автоматизированная система управления: движение, соблюдение интервала, остановка, открытие и закрытие дверей, заезд и выезд из депо и мойка выполняются системой без участия машиниста.

Комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев. На первом этапе тестирование начнётся между станциями №112–№113. Поезда будут двигаться от 10 км/ч с дальнейшим увеличением скорости и участков испытаний. Это необходимо, чтобы обеспечить максимальную безопасность, тщательно проверить колею и постепенно выйти на проектные параметры.

"За семь месяцев мы прошли обучение в двух странах – Казахстане и Китае. Получили прочную теоретическую базу, отработали практические навыки – управление электропоездом, действия в нештатных ситуациях. Сейчас приступили к третьему модулю – непосредственному участию в испытаниях LRT. Будем изучать системы торможения, тяги и автоматического вождения. Для нас большая честь стать первыми операторами поездов LRT. Это современный вид транспорта, важный шаг для Казахстана. Мы понимаем свою ответственность и гордимся тем, что участвуем в запуске системы", – рассказал оператор поездов LRT ТОО "City Transportation Systems" Айдын Ахмедин.

В целях безопасности доступ на эстакаду и линию строго запрещён, так как контактная сеть находится под высоким напряжением 750V и представляет опасность для жизни.

После завершения испытаний система LRT будет введена в эксплуатацию в 2026 году.