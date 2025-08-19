В Вашингтоне начались переговоры президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских стран, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Перед началом расширенной встречи Трамп и Зеленский провели совместную пресс-конференцию в Овальном кабинете. Американский лидер заявил о намерении организовать трехсторонний саммит с участием России, Украины и США, если текущие переговоры будут результативными. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул готовность провести выборы после окончания войны.

На общем брифинге канцлер Германии Фридрих Мерц призвал добиться прекращения огня к следующей встрече с Владимиром Путиным.

Я не могу представить, чтобы следующая встреча прошла без режима перемирия, — отметил он, подчеркнув необходимость давления на Москву.

Переговоры в Белом доме проходят на фоне встречи Трампа и Путина, состоявшейся 15 августа на Аляске. По словам госсекретаря США Марко Рубио, обсуждение сосредоточено на вопросах безопасности для Украины. Накануне спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что Москва согласилась на "прорывные" гарантии для Киева.

После короткой фотосессии с европейскими лидерами Трамп и Зеленский удалились для переговоров в расширенном формате. Перед их началом главы государств и правительств выступили с публичными заявлениями.