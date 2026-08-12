Начальник Генштаба назвал ключевые задачи для воинской части
12 Августа 2026, 16:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- После 11 лет учебы на «отлично» выпускницу из Мангистау не включили в список «Алтын белгі»
- Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на 12 августа
- Гибель шести рабочих: троих подозреваемых задержали в Павлодарской области
- Казахстанцы смогут бесплатно учиться в Японии с 2027 года
- После +38 Астану ждет резкое похолодание