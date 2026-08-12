Начальник Генштаба назвал ключевые задачи для воинской части

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Каныш Абубакиров проинспектировал войсковую часть 68665 Акмолинского регионального гарнизона и обозначил приоритетные направления дальнейшей работы.

Что проверил начальник Генштаба

В ходе инспекции Каныш Абубакиров ознакомился с организацией службы и уровнем подготовки личного состава.

Также он проверил состояние вооружения, военной техники и экипировки, а также ведение служебной документации.

На что сделали акцент

Особое внимание уделили боевой готовности новых подразделений, их укомплектованности и слаженности действий военнослужащих.

Оценивалась и способность личного состава оперативно и качественно выполнять поставленные задачи.

«Важно, чтобы военнослужащие были хорошо подготовлены, действовали слаженно и были готовы своевременно и качественно выполнять поставленные задачи», – отметил генерал-лейтенант Каныш Абубакиров.

Какие задачи поставлены

По итогам проверки начальник Генштаба обозначил перед командованием воинской части ключевые задачи.

В их числе – дальнейшее совершенствование подготовки личного состава, поддержание вооружения и военной техники в постоянной готовности, а также завершение работ по благоустройству территории.