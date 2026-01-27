Суд района Беимбета Майлина вынес приговор по делу о присвоении и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, подсудимый А., занимая должность начальника производственного участка Кушмурунской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" и являясь материально ответственным лицом, незаконно реализовал 40 железнодорожных накладок марки Р-65, предназначенных для производственных нужд предприятия.

В результате его действий филиалу АО "НК "КТЖ" был причинён материальный ущерб в размере 200 тысяч тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшей стороне, ущерб возмещён в полном объёме. Представитель потерпевшего просил не лишать подсудимого свободы, гражданский иск заявлен не был.

С учётом признания вины, раскаяния, отсутствия отягчающих обстоятельств, возмещения ущерба, положительных характеристик и наличия у подсудимого несовершеннолетних детей, суд пришёл к выводу о возможности назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на два года. В отношении осуждённого установлен пробационный контроль.