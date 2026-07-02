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Новая Конституция Казахстана: что теперь гарантировано каждому ребенку

По словам министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, Новая Конституция не только закрепила дополнительные гарантии в сфере образования, но и создала основу для дальнейшего укрепления защиты прав женщин и детей в Казахстане.

Сегодня 2026, 17:41
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Правительство РК Сегодня 2026, 17:41
Сегодня 2026, 17:41
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Фото: Правительство РК

Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено в Новой Конституции Казахстана в качестве одного из стратегических приоритетов государства. Об этом в кулуарах IV Пленарного заседания Global Businesswomen Council заявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, одним из ключевых принципов Новой Конституции является обеспечение равных возможностей для всех граждан независимо от пола и происхождения.

"Самый главный вопрос заключается в том, что мы не разделяем людей по половому признаку. Для всех граждан, независимо от пола и происхождения, предусмотрены равные возможности. В Новой Конституции начальное образование впервые получило конституционный статус. Ранее такого не было. Это позволит уделять больше внимания качеству образования, поскольку именно в начальной школе у ребенка формируется интерес к знаниям", – сказала Сулейменова.

Глава Минпросвещения отметила, что важным новшеством стало закрепление развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического приоритета государства.

"Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено как один из основных стратегических приоритетов государства. Статья 33 Конституции закрепляет право граждан на образование, в том числе на получение качественного образования. Это определено как фундаментальное право каждого гражданина", – подчеркнула министр.

По ее словам, Конституция также закрепляет светский характер образования и единые государственные стандарты.

"Важно, что в Конституции закреплены светский характер образования и единые образовательные стандарты. В том числе международные школы должны соответствовать государственным стандартам. Даже закрепление защиты персональных данных граждан в эпоху искусственного интеллекта отражает современные процессы развития страны", – отметила Сулейменова.

Министр также напомнила, что за последние годы в Казахстане были реализованы масштабные реформы по защите прав женщин и детей.

"За последние четыре года по решению Президента Касым-Жомарта Токаева были проведены масштабные реформы по защите прав женщин и расширению их экономических возможностей. В законодательстве появились новые нормы, в том числе введено понятие сталкинга и предусмотрена ответственность за такие действия. Еще несколько лет назад подобных норм не существовало", – резюмировала она.

Как отметила министр, Новая Конституция охватывает ключевые общественно-политические процессы в стране и закладывает основу для дальнейшего развития образования, науки и человеческого капитала в Казахстане.
 
Напомним, что с 1 июля 2026 года в Казахстане официально вступила в силу Новая Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта. Одновременно утратила силу Конституция 1995 года. В Конституционном Суде назвали этот день "историческим этапом в развитии государства", отметив, что новый Основной закон закрепляет обновленную конституционную модель, основанную на верховенстве Конституции, усилении гарантий прав и свобод человека, повышении ответственности государственной власти и расширении участия граждан в управлении страной.
 

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