Новая Конституция Казахстана: что теперь гарантировано каждому ребенку

Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено в Новой Конституции Казахстана в качестве одного из стратегических приоритетов государства. Об этом в кулуарах IV Пленарного заседания Global Businesswomen Council заявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, одним из ключевых принципов Новой Конституции является обеспечение равных возможностей для всех граждан независимо от пола и происхождения.

"Самый главный вопрос заключается в том, что мы не разделяем людей по половому признаку. Для всех граждан, независимо от пола и происхождения, предусмотрены равные возможности. В Новой Конституции начальное образование впервые получило конституционный статус. Ранее такого не было. Это позволит уделять больше внимания качеству образования, поскольку именно в начальной школе у ребенка формируется интерес к знаниям", – сказала Сулейменова.

Глава Минпросвещения отметила, что важным новшеством стало закрепление развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического приоритета государства.

"Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено как один из основных стратегических приоритетов государства. Статья 33 Конституции закрепляет право граждан на образование, в том числе на получение качественного образования. Это определено как фундаментальное право каждого гражданина", – подчеркнула министр.

По ее словам, Конституция также закрепляет светский характер образования и единые государственные стандарты.

"Важно, что в Конституции закреплены светский характер образования и единые образовательные стандарты. В том числе международные школы должны соответствовать государственным стандартам. Даже закрепление защиты персональных данных граждан в эпоху искусственного интеллекта отражает современные процессы развития страны", – отметила Сулейменова.

Министр также напомнила, что за последние годы в Казахстане были реализованы масштабные реформы по защите прав женщин и детей.