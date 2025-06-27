Совместное заседание палат Парламента проходит в Астане, передаёт BAQ.KZ.

В повестку дня - послание Конституционного Суда РК "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан", отчеты Правительства РК и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, вопрос о составе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК.

В совместном заседании принимают участие члены Правительства, депутаты Сената и Мажилиса, ВАП, Конституционного суда, ЦИК РК, руководители центральных государственных органов, национальных холдингов.