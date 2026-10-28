Началось выступление Главы государства с Посланием народу Казахстана
28 Октября 2026, 11:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 Октября 2026, 11:0228 Октября 2026, 11:02
174Фото: Архивное фото. Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление с Посланием народу Казахстана, передает BAQ.KZ.
В мероприятии принимают участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямая трансляция выступления Главы государства ведется на республиканских телеканалах, официальных страницах Акорды в социальных сетях и на YouTube-канале BAQ.KZ.
Самое читаемое
- Послание Президента: время выступления и расписание прямого эфира
- Немецкий альпинист погиб при спуске с горы Ама-Даблам в Непале
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 27 октября
- В Казахстане работают 1,8 млн камер: сколько преступлений раскрыли с их помощью
- Завод по производству стеклотары построят в Актобе