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Началось выступление Главы государства с Посланием народу Казахстана

28 Октября 2026, 11:02
АВТОР
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Архивное фото. Акорда 28 Октября 2026, 11:02
28 Октября 2026, 11:02
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Фото: Архивное фото. Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление с Посланием народу Казахстана, передает BAQ.KZ.

В мероприятии принимают участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция выступления Главы государства ведется на республиканских телеканалах, официальных страницах Акорды в социальных сетях и на YouTube-канале BAQ.KZ.

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