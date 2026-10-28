Началось выступление Главы государства с Посланием народу Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление с Посланием народу Казахстана, передает BAQ.KZ.



В мероприятии принимают участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.



Прямая трансляция выступления Главы государства ведется на республиканских телеканалах, официальных страницах Акорды в социальных сетях и на YouTube-канале BAQ.KZ.