Начинается новая эра в истории суверенного Казахстана – Президент обратился к казахстанцам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю вступления в силу новой Конституции страны, назвав этот день «поистине эпохальным событием» и заявив о начале «новой эры» в истории государства. Глава государства поздравил казахстанцев с вступлением в силу нового Основного закона и подчеркнул, что страна вступает в новый этап политического и экономического развития.

Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации, — говорится в обращении президента.

По словам Токаева, вступление в силу новой Конституции означает «кардинальную перестройку политической системы» и трансформацию ключевых государственных и общественных институтов. Президент также напомнил, что новая Конституция была принята на общенациональном референдуме 15 марта 2026 года.

На общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед, — заявил он.

Отдельно глава государства отметил символизм того, что День Конституции теперь совпадает с началом декады «Наурызнама». По его словам, эта дата объединяет традиции весеннего обновления с принципами нового Основного закона, среди которых гражданская солидарность, знания и добросовестный труд. В завершение обращения Токаев выразил уверенность, что новая Конституция станет основой для построения «Справедливого Казахстана».

Сплотившись в нерушимый монолит общенационального единства, мы непременно покорим вершины мировой цивилизации и построим Справедливый Казахстан – государство равных возможностей и всестороннего развития всех без исключения граждан, — заявил президент.

Завершил свое обращение глава государства словами: «Да здравствует Республика Казахстан! Да здравствует наш народ!».