«Начни с себя»: столица отмечает День очищения волонтёрскими акциями
Наурыз в Астане в этом году прошёл масштабно.
В Астане 23 марта, в последний день декады «Наурызнама», отметят День очищения – праздник, посвящённый заботе о природе и чистоте в городе, передает BAQ.kz.
В столице запустят челлендж «Начни с себя», чтобы вдохновить жителей на маленькие, но важные шаги для окружающей среды.
Волонтёры помогут убирать снег и мусор во дворах одиноких пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Также пройдут общегородские мероприятия в рамках акции «Таза Қазақстан», символически встречая Новый год с новыми целями и обновлённой энергией.
С утра начнётся экоакция «Табиғат – адамзаттың алтын бесігі», направленная на улучшение экологической ситуации и формирование ответственности за чистоту в местах проживания.
Наурыз в Астане в этом году прошёл масштабно: ярмарки с национальными блюдами, концерты, народные гуляния, спортивные соревнования и интерактивные площадки создали яркую и живую атмосферу для всех жителей и гостей столицы, объединяя традиции и современные технологии.
Праздник и экологические акции призваны напомнить каждому, что забота о природе начинается с себя.
