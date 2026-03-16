Иранская баллистическая ракета была перехвачена над зданием Кнессета (Парламента Израиля), передает BAQ.KZ со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно информации, обломки ракеты упали на территорию парламентского комплекса в районе Гиват-Рам в Иерусалиме.