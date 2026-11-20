В Казахстане предлагают повысить зарплаты участковым врачам, медсёстрам, психологам и социальным работникам поликлиник. Размер доплат будет зависеть от стажа и должности. Новые выплаты могут ввести уже с 1 января 2027 года, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство здравоохранения.

Кому и сколько хотят доплачивать

Для участковых врачей и среднего медицинского персонала предлагают установить надбавки за непрерывный стаж работы в организациях первичной медико-санитарной помощи.

Размер доплаты составит:

20% от должностного оклада – при стаже свыше двух лет;

30% – при стаже свыше трёх лет;

50% – при стаже свыше пяти лет.

На выплаты смогут рассчитывать участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики, а также участковые, патронажные и школьные медсёстры, фельдшеры и акушеры.

Отдельные надбавки предусмотрены для психологов и социальных работников, которые непосредственно занимаются сопровождением населения в организациях первичной медицинской помощи.

Психологам предлагают доплачивать 300% от базового должностного оклада, а социальным работникам – 200%.

Эти суммы не означают, что вся зарплата автоматически вырастет в три или четыре раза. Доплаты рассчитываются от установленного базового должностного оклада, а не от всей заработной платы сотрудника.

Зачем вводят новые выплаты

В Минздраве рассчитывают, что дополнительные деньги помогут удержать специалистов в поликлиниках и привлечь новых работников.

Сейчас одна из задач – сократить нехватку кадров и нагрузку на действующих сотрудников. В ведомстве считают, что надбавки за стаж дадут медикам дополнительный стимул оставаться на своём рабочем месте.

Проект подготовили во исполнение поручения Президента, озвученного в Послании от 28 октября 2026 года.

Если постановление примут, новые правила оплаты труда начнут действовать с 1 января 2027 года.

Пока документ находится на стадии проекта, поэтому предложенные размеры доплат ещё не являются утверждёнными выплатами.