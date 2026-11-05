Надпись на чаше из Иссыкского кургана попала в «Память мира» ЮНЕСКО

Сразу два казахстанских документальных памятника вошли в Азиатско-Тихоокеанский региональный реестр ЮНЕСКО «Память мира». Один из них хранит древнюю надпись на серебряной чаше.

Первая номинация называется «Иссыкская надпись: тюркская руническая надпись на серебряной чаше из Иссыкского кургана». Вторая посвящена коллекции печатных изданий Машхур Жусупа Копеева.

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e-history.kz

Решение приняли 5 ноября 2026 года в Джакарте на заседании Региональной комиссии программы «Память мира» для Азии и Тихоокеанского региона (MOWCAP).

Программу «Память мира» ЮНЕСКО запустила в 1992 году. Ее задача в том, чтобы сохранять документальное наследие человечества, от древних рукописей и надписей до архивов и библиотечных коллекций, и открывать к нему доступ.

Региональный комитет для Азии и Тихоокеанского региона создан в 1998 году и служит площадкой глобальной программы в этой части планеты. Комитет ведет свой реестр документального наследия, значимого для региона, утверждает включение в него новых объектов и рассматривает заявки стран через специальный подкомитет по установленным критериям.

Критерии для регионального реестра те же, что и для международного, с одной разницей. Значимость документа должна быть доказана в масштабах Азиатско-Тихоокеанского региона, а не всей планеты. Новые объекты в реестр обычно вносят раз в два года.

Включение обеих номинаций в реестр означает международное признание документального и историко-культурного наследия Казахстана. Оно поможет больше рассказывать о нем за рубежом.