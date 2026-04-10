В преддверии Дня науки в Акорде чествовали тех, кто сегодня формирует интеллектуальное будущее страны. Из рук Президента Касым-Жомарта Токаева государственную награду «Ерен еңбегі үшін» получила доктор PhD, член президиума Совета молодых учёных при Национальной академии наук РК Асия Ермухамбетова. Корреспондент BAQ.KZ поговорила с ней сразу после церемонии - об эмоциях, пути в науку и проектах на стыке химии и искусственного интеллекта.

«Эмоции через край»: как проходит признание в Акорде

Церемония в Акорде, по словам ученой, запомнилась атмосферой уважения к науке и вниманием к каждому гостю.

«Эмоции через край. Нас поздравили на самом высоком уровне, начиная со входа в здание Акорды. Это, конечно, большая ответственность - и для нас, и для меня лично как для представителя науки, как для учёного. Это доверие, которое оказано нам такой наградой, и оценка нашей деятельности», - поделилась Асия Ермухамбетова.

День науки и новый статус отрасли

Награждение прошло накануне Дня науки - символичной даты для всего научного сообщества страны.

«Сегодня у нас у всех праздничное настроение в преддверии Дня науки. Мы поздравляем друг друга, рады за наших коллег», - отметила она.

Отдельно ученая подчеркнула важное изменение: наука получила стратегический статус на уровне Конституции.

«Хочу воспользоваться этим случаем, чтобы поздравить всех своих коллег с Днём науки, с днём рождения Каныша Сатпаева. И с тем, что действительно с теми изменениями, которые внесли в Конституцию, наука теперь имеет стратегическое значение для страны, и отношение государства к науке становится ещё на более высоком уровне. Желаю новых достижений, успехов и чтобы учёные видели, как их результаты реализуются и вносят вклад в развитие страны», - сказала она.

От школьного интереса - к международной науке

Путь в науку у Ермухамбетовой начался ещё в школе - благодаря учителю химии, который сумел зажечь интерес к предмету.

Далее - Satbayev University, затем обучение по программе «Болашак» в University College London и степень PhD. Сегодня она уже сама формирует научную среду в Казахстане.

Ермухамбетова - один из инициаторов создания Альянса молодых учёных, который объединяет более 400 исследователей, включая казахстанцев за рубежом.

Искусственный интеллект в химии: над чем работают сегодня

Сегодня её работа - это уже не только классическая химия, а современные междисциплинарные исследования.

«Несмотря на то, что я химик, инженер-технолог, сейчас мы с коллегами работаем над междисциплинарным проектом. Применяя методы искусственного интеллекта, мы изучаем материалы, чтобы сократить время на эксперименты и получить более оптимизированную микроструктуру. В частности, речь идёт о разработке микроструктур для электродов», - пояснила она.

По сути, речь идёт о том, чтобы ускорить научные открытия и сделать их более точными - с помощью технологий будущего. Такие проекты становятся ключевыми для развития технологий и промышленности. А признание ученых на уровне государства — сигнал о том, что наука в Казахстане выходит на новый уровень. И, как показывает история Асии Ермухамбетовой, этот путь начинается с интереса в школе.