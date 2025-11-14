Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды 30 работникам сельского хозяйства. Среди них кавалеры ордена "Парасат" - двое, "Құрмет" - шесть человек, ордена "Еңбек даңқы" II степени – один, ордена "Еңбек даңқы" III степени – десять, медали "Ерен еңбегі үшін" получили шесть тружеников отрасли.

Впервые в этом году почетное звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері" было присвоено четырем ведущим специалистам, одним из которых стал руководитель ТОО "Акселеу" Северо-Казахстанской области Серик Малаев, передаёт BAQ.KZ

Свой путь в сельском хозяйства он начал еще в 1987 году, а с 1999 года возглавляет ТОО "Акселеу", которое занимается растениеводством и животноводством. Руководитель вспоминает, что первые годы работы после развала Советского Союза были крайне сложными, особенно в 90-е годы, когда аграрная отрасль страны переживала период нестабильности. Настоящий подъем хозяйства начался с 2008-2009 годов: была закуплена высокопроизводительная техника зарубежного производства, внедрены новые технологии, создана диспетчерская служба, установлены GPS-трекеры и видеонаблюдение для контроля работы техники и движения продукции.

"Мы начали создавать условия для специалистов – агрономов, инженеров, бухгалтеров, механизаторов. Большое внимание уделяли социальной поддержке: помощь школам, строительство спортивных секций, фитнес-залов, благоустройство домов с центральным отоплением и сантехникой", — рассказал Серик Малаев.

С 2017-2018 годов предприятие активно внедряет цифровизацию: GPS-навигация на тракторах и комбайнах, учет расходов ГСМ, семян и средств защитить растений, контроль движения продукции от поля до элеватора.

"Цифровизация позволила контролировать весь цикл — от выхода техники в поле до поступления зерна на элеватор. Мы отслеживаем скорость, простой, расход ГСМ, семян, средств защиты растений, запасных частей. Это дало возможность не только навести порядок, но и изменить менталитет работников. Сейчас мы точно знаем, сколько техники работает, какая выработка у каждого механизатора, где находится машина и сколько продукции перевезено. Это исключило человеческий фактор и сократило потери. Благодаря цифровому учету мы начали лучше планировать и экономить ресурсы, видеть реальную картину каждого участка. Я считаю, что цифровизация стала одним из ключевых факторов роста нашего хозяйства. Она дала нам дисциплину, прозрачность, скорость и эффективность. Это уже не просто дополнительный инструмент - это основа современной работы предприятия", — отметил руководитель.

Сегодня Серик Малаев стал обладателем почетного звания "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері". Для опытного агрария эта награда стала не просто личым признанием, а оценкой работы всего коллектива, плодом многолетних усилий по развитию сельского хозяйства и улучшению жизни людей в регионе.

"Для меня эта награда — не просто личное признание. Это оценка многолетнего труда всего коллектива и того пути, который мы прошли вместе: от непростых 90-х, когда было трудно удерживать хозяйство на плаву, до сегодняшних результатов в производстве и социальной сфере. Думаю, это подтверждает, что всей командой мы сумели добиться высоких показателей по зерновым и зернобобовым культурам, провести диверсификацию посевов, создать достойные условия для работы специалистов и комфортные условия для жизни людей. Эта награда показывает, что мы выбрали правильное направление, и дает нам стимул продолжать развивать сельское хозяйство и укреплять социальную инфраструктуру", — отметил обладатель награды.

Стоит подчеркнуть, что под его руководством ТОО "Акселеу" стало социально ответственным предприятием: построены дома, организовано современное уличное освещение и видеонаблюдение, оказывается помощь семьям и школам, внедряются экологичные технологии отопления. Компания в 2022 году была признана лучшей социально-ответственной организацией в конкурсе "Парыз".