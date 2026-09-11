«Эмоции невозможно передать словами»: чемпионы Игр кочевников - о победах, труде и планах

В Астане чествовали сильнейших участников Всемирных игр кочевников. Торжественная церемония награждения прошла с участием Главы государства. Яркие моменты мероприятия, эмоции победителей - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Церемония награждения прошла во Дворце Независимости. Еще до начала официальной части здесь царила праздничная атмосфера.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

В фойе собирались победители Всемирных игр кочевников, тренеры и почетные гости. Спортсмены общались, делились впечатлениями и фотографировались на память, ожидая начала церемонии.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Семь медалай в армреслинге

Успех Данила Устинова стал частью общего результата казахстанской сборной по армрестлингу. Старший тренер команды Еркин Алимжанов отметил, что на Играх кочевников казахстанские спортсмены завоевали семь золотых медалей.

«Мы выступили лучше всех на Играх кочевников. Я считал и считаю, что наш вид спорта будет заново возрождаться в стране. Спасибо Президенту и руководству Министерства туризма и спорта за то, что дали достойную оценку нашему виду спорта. Все ребята довольны», - сказал Еркин Алимжанов.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

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По словам тренера, Всемирные игры кочевников стали для казахстанских армрестлеров первым соревнованием такого масштаба.

«Мы принесли Казахстану семь золотых медалей. Мероприятие прошло на высшем уровне. Для нас это первое соревнование такого ранга. Большое спасибо Главе государства и руководству Министерства туризма и спорта. Пока мы еще осмысливаем все, что произошло сегодня», - отметил он.

Говоря о конкуренции на Играх, Алимжанов выделил сборные России и Молдовы. Сильные спортсмены, по его словам, также представляли Кыргызстан и Узбекистан.

Отдельно старший тренер остановился на перспективах развития армрестлинга в Казахстане. Сегодня этим видом спорта в стране занимаются около 20 тысяч человек. Алимжанов рассчитывает, что успешное выступление сборной на Играх кочевников и внимание к национальным видам спорта придадут новый импульс его развитию.

Успех в тогызкумалаке

Успешно на Всемирных играх кочевников выступили и представители Казахстана в тогызкумалаке. 21-летний Ерасыл Ауталипов завоевал первое место как в командном, так и в личном зачете.

«В целом у нас был командный чемпионат. От Казахстана в составе команды выступали два человека. Мы заняли первое место в командном зачете, в личном я также стал первым», - рассказал спортсмен.

Особое впечатление на Ауталипова произвела атмосфера соревнований и церемония открытия Игр.

«Организация была на высоком уровне. Особенно сильное впечатление на меня произвела церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Я был очень рад находиться там», - поделился он.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Тогызкумалаком Ерасыл занимается уже десять лет. За это время он добился успехов не только на Играх кочевников, но и на мировом уровне.

После победы спортсмен намерен продолжить карьеру в тогызкумалаке, а в дальнейшем попробовать себя в качестве тренера. Передавать свой опыт молодому поколению Ауталипов планирует в родном селе Иртышск.

Особенности аударыспака

Еще одну золотую медаль в копилку сборной Казахстана принес 21-летний Нурталап Карим, ставший победителем Всемирных игр кочевников в аударыспаке. Для спортсмена эти Игры стали первыми в карьере.

«Соревнования прошли на очень высоком уровне, церемония открытия также была организована очень хорошо. Мне удалось принести в копилку нашей страны свою первую золотую медаль. Впечатления очень сильные. Эти эмоции невозможно передать словами. Для меня это большое достижение», - поделился спортсмен.

Подготовку к соревнованиям Карим начал еще в первые месяцы года. В Алматинской области спортсмены провели два учебно-тренировочных сбора, во время которых отдельно работали над физической формой и подготовкой с лошадьми.

«На первом сборе больше внимания уделяли физической подготовке, на втором - тренировкам с лошадью. Благодаря этой подготовке и большому труду мне удалось добиться такого результата и завоевать золотую медаль», - рассказал он.

По словам спортсмена, в аударыспаке недостаточно быть физически сильным самому – результат во многом зависит от подготовки лошади и взаимодействия всадника с ней.

«В этом виде спорта результат примерно на 60–70% зависит от лошади. Поэтому здесь ты готовишь не только себя, но и своего коня. Получается двойная подготовка, и в этом одна из особенностей аударыспака», - объяснил Карим.

Аударыспаком Нурталап занимается около четырех лет. Обычно он тренируется и выступает на коне по кличке «Үш жеті» из Актюбинской области, однако на Всемирных играх кочевников ему пришлось выступать на другой лошади.

«В Актюбинской области у нас есть конь по кличке „Үш жеті“. На нем выступали чемпионы мира и Азии. Я тоже выступал на этом коне. Но в составе национальной сборной на Играх кочевников выступил на другом коне - из Кызылординской области», - рассказал спортсмен.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

VI Всемирные игры кочевников проходили в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Всего на Игры приехали около 3 тысяч спортсменов из 113 стран, награды разыгрывались в 43 дисциплинах.

Казахстан завершил VI Всемирные игры кочевников с 74 медалями - 32 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми и занял первое место в итоговом медальном зачете.