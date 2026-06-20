Находившуюся в международном розыске казахстанку экстрадировали из Бишкека

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для приведения в исполнение приговора суда шестнадцатилетней давности, которым она была осуждена за совершение контрабанды и сбытнаркотических веществ в особо крупном размере.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области от 23.11.2010 года разыскиваемая признана виновной и осуждена к 15 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что в 2010 году за денежное вознаграждение, в целях сбыта,незаконно переместила через Государственную границу Республики Казахстан наркотическое средство гашиш весом свыше 1-го килограмма.

Однако, с учетом наличия у неё малолетнего ребенка, отбывание наказания было отсрочено до достижения им четырнадцатилетнего возраста.

Находясь на пробационном учёте, в 2017 году осужденная скрылась от исполнения судебного приговора, в связи с чем была объявлена в розыск.

В марте текущего года она задержана в городе Бишкек, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстанаэкстрадирована на Родину.

В настоящее время осужденная водворена в следственный изолятор.